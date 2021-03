Wenn 67 Kinder in einem Raum sind, der für 35 zugelassen ist, dann ist er überbelegt. Die Rechnung ist einfach und zieht doch seit Wochen Diskussionen nach sich. Die Übermittagbetreuung (ÜMI) der Grundschule platzt aus allen Nähten, denn in dem Raum im Obergeschoss sollen die Mädchen und Jungen nach dem Unterricht nicht nur spielen, lesen oder sich ausruhen, sondern auch ihre Hausaufgaben erledigen und gegebenenfalls etwas essen. Was jetzt schon überfüllt ist, wird zum kommenden Schuljahr noch voller. 82 Kinder seien in der ÜMI angemeldet worden, weiß Stefanie Kunze, Vorsitzende des Trägervereins.