„Wir nehmen in schweren Zeiten viel Geld in die Hand, um Ladbergen noch schöner und attraktiver zu machen.“ Bürgermeister Torsten Buller stand die Erleichterung über den einstimmig beschlossenen Haushalt auch am Tag nach der vierstündigen Marathonsitzung des Gemeinderates noch ins Gesicht geschrieben. Beschlüsse zugunsten einer Verschönerung des Ortes mit der Überplanung des Dorfteichs, einem barrierefreien Rathaus, der kurzfristigen Lösung der Raumprobleme im Bereich des Offenen Ganztags und geplante Investitionen wie in die Aufwertung der Spielarena 12+ im kommenden Jahr hinterließen einen zufriedenen Bürgermeister.