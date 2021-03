Die Zahlen sehen gut aus. Mehr als 19 Infizierte gleichzeitig hatte Ladbergen nie, in den vergangenen Wochen lagen die Zahlen im unteren einstelligen Bereich. Nach der Null am Mittwoch war es eine Infektion am Donnerstag. Ob es an der ländlichen Struktur des Ortes liegt oder die Disziplin der Bürger geradezu vorbildlich ist, vermögen Ordnungsamtsleiterin Heike Peters und Bürgermeister Torsten Buller nicht zu sagen.