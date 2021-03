Ladbergen -

Gemeinsam decken sie so viele Plätze ab wie eine kleine Kindertageseinrichtung. Doch alleine verschaffte sich jede der gut ein Dutzend Tagesmütter in Ladbergen bisher kaum Gehör. Durch die Gründung des Vereins „KiTaLa“, in der sich alle Tagesmütter zusammengeschlossen haben, wollen sie das ändern.