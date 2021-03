Vor dem Amtsgericht in Tecklenburg musste sich am Freitag ein 34-jähriger Ladberger wegen des Diebstahl eines 2000 Euro teuren Pedelecs verantworten. Seine Aussagen zur Tat sorgen für Kopfschütteln und Erheiterung im Gerichtssaal.

Die Staatsanwaltschaft warf dem arbeitslosen Mann vor, am 16. März 2020 vor dem Penny-Markt in Ladbergen ein dort verschlossen abgestelltes teures Elektrofahrrad entwendet zu haben. Die geschädigte Frau aus Ladbergen hatte es nach eigener Aussage nur wenige Minuten für einen Einkauf abgestellt, allerdings – entgegen der Anklage – nicht abgeschlossen. Ein Umstand, der aus einem schweren Diebstahl einen einfachen Diebstahl machte.

Als sie zurückkam, waren das Rad und ihre Tasche mit weiteren Einkäufen – Wert laut Anklage 75 Euro – verschwunden. Ein Diebstahl, der nur durch einen Zufall aufgeklärt werden konnte. Die Geschädigte traf zwei Tage später in einem Wohngebiet auf den Dieb. Dieser fuhr mit ihrem Pedelec in aller Seelenruhe die Straße entlang. Als der Täter sie wahrnahm, ergriff er die Flucht, erst mit dem Rad, dann zu Fuß. Ein zweites Mal kam nun der Zufall zu Hilfe. Einem Zeugen war der 34-Jährige aufgefallen. Und dieser Zeuge war ein Polizist. „Wer um diese Zeit rennt, macht sich verdächtig,“ sagte der Beamte vor Gericht. Den türmenden Ladberger konnte er als einen in der Nachbarschaft wohnenden Mann identifizieren.

Der Angeklagte, der viele Jahre schwer drogenabhängig war, beteuerte in der Befragung seine Unschuld und gab an, das Pedelec vor dem Verbrauchermarkt von einem Mann für 50 Euro gekauft zuhaben. Eine Geschichte, die selbst den Vorsitzenden Amtsrichter sprachlos machte. Ungläubig musste er mehrfach nachfragen, ob der Angeklagte wirklich bei seinen Einlassungen bleiben wolle. Auch der Hinweis des Richters, dass der schon mehrfach wegen Fahrraddiebstahls vorbestrafte Angeklagte – quasi als Experte – doch hätte wissen müssen, dass man für 50 Euro kein Elektrofahrrad erwerben könne, fruchtete nicht.

Der Verteidiger erklärte in seinem Plädoyer die Geschichte seines Mandanten ebenfalls für glaubhaft und nicht zu widerlegen: „Richtig ist, dass das Rad gestohlen wurde, aber nicht von meinem Mandanten.“

Dem mochte das Gericht nicht folgen. Forderte die Staatsanwaltschaft noch fünf Monate Gefängnis auf Bewährung, ging das Gericht in seinem Urteil noch darüber hinaus: „Acht Monate ohne Bewährung“, verkündete der Vorsitzende Richter. Er machte deutlich, dass vor allem das fehlende Geständnis und die lange Liste an Vorstrafen mit mehr als 30 Taten – darunter schwere Diebstähle, Raub und rassistische und antisemitische Beleidigungen – zu dem Urteil geführt habe. Da habe das „großzügige“ Angebot des Angeklagten, der Geschädigten die „verschwundenen“ Einkäufe zu ersetzen, nicht strafmildernd gewertet werden können.