Auf Gut Erpenbeck sind die Familie und ihre Erntehelferinnen und -helfer bestens auf die Saison vorbereitet. „Auch wenn die vergangenen Wochen relativ kalt waren, so sorgen inzwischen die gute Witterung und die Sonne dafür, dass der Frühjahrsspargel geerntet werden kann,“ ist Betriebsleiter Henner Erpenbeck zuversichtlich, in seinem Hofladen den ersten Spargel noch vor Ostern - zumindest in kleinen Mengen - anzubieten. Seit 100 Jahren baut die Familie Spargel an. „1921 brachte meine Urgroßmutter Elisabeth die Spargelidee aus einem hannoverschen Klostergut mit auf den Hof,“ verweist der Junglandwirt stolz auf die lange Tradition. 30 Hektar Acker mit Spargel bewirtschaftet die Familie inzwischen: Eine logistische Herausforderung, denn vieles ist Handarbeit.