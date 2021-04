Nach dem fürchterlichen Verkehrsunfall am Mittwoch um 13.45 Uhr auf der Grevener Straße schwebt eine Person weiter in Lebensgefahr. Auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten teilte die Polizei mit, dass es sich dabei um einen 41 Jahre alten Mann aus Ladbergen handelt.

Dieser wollte, wie berichtet, nach links in den Feldweg einbiegen. Eine hinter ihm fahrende 52 Jahre alte Ladbergerin prallte mit ihrem Wagen ungebremst auf den Kleinwagen des Mannes. Der VW Up wurde dadurch abrupt in eine Rotationsbewegung versetzt und prallte dann gegen den Wagen einer 44 Jahre alten Frau aus Lengerich, die in Richtung Ladbergen unterwegs war.

Wie sich bei der aufwendigen Rekonstruktion des Unfallhergangs herausgestellt hat, ist durch den ersten Aufprall offenbar die Lehne des Fahrersitzes im Volkswagen gebrochen. Der anschließende Drehimpuls sorgte nach Angaben der Beamten vermutlich dafür, dass der 41-Jährige, obwohl er angeschnallt war, durch die Heckscheibe aus seinem Wagen geschleudert wurde und mehrere Meter weiter auf die Fahrbahn gestürzt ist.

Die beiden am Unfall beteiligten Autofahrerinnen waren mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, heißt es im Polizeibericht.