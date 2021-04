„Zwei und ein halbes Dutzend Eier.“ Als dieser Satz am Donnerstag fällt, müssen Heinz Lagemann und Eckhard Kipp herzhaft lachen. Sie blicken einige Jahrzehnte zurück, als diese Formulierung kleine Kinder zu Ostern regelmäßig in Staunen versetzte und in die Irre führte. Denn während die Dötzkes noch eifrig ausrechneten, dass das insgesamt 30 sind und dann aus allen Wolken fielen, dass es Ladberger gebe, die diese Anzahl an Eiern zu Ostern verputzten, mussten sich die Erwachsenen das Lachen verkneifen. Waren tatsächlich doch acht Eier gemeint – zwei und ein halbes Dutzend eben. Es ist eine von vielen Anekdoten, die der erste und zweite Vorsitzende des Heimatvereins an diesem Morgen erzählen, als es um das „Ostern von früher“ geht. Und Eier – übrigens nicht wie heute bunt gefärbt – spielen fast immer eine Rolle.