Unbekannte haben auf dem Rehagenweg in der Nähe der Kreuzung mit der Straße Am Kanal rund 70 Altreifen mitten auf der Fahrbahn abgelegt. Eine Zeugin machte die Polizei am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf die Reifen, die hauptsächlich von landwirtschaftlichen Fahrzeugen stammten, aufmerksam.

Die Altreifen – etliche mitsamt bereits verrosteter Felge – machten den Rehagenweg für Autos unpassierbar, heißt es im Bericht der Polizei.

Die Täter müssen ersten Ermittlungen zufolge die Reifen zwischen 19 und 22.30 Uhr dort abgelegt haben. Die Polizei geht der Spurenlage zufolge davon aus, dass die Reifen mithilfe eines Lasters oder Anhängers auf die Fahrbahn gekippt wurden. Täterhinweise gibt es nicht.

Hinweise nimmt die Polizei in Lengerich ( 0 54 81/ 93 37 45 15) entgegen.