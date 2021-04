Ein Zaunkönig, der in einem Netz mit Walnüssen sein Nest gebaut hat. Herbert Hukriede weckt Neugier mit dieser Nachricht. Tatsächlich, der kleinste heimische Singvogel hat sich in einem alten Netz sein Domizil eingerichtet. „Gemerkt habe ich das erst, als ich ein paar Walnüsse rausgenommen habe“, schmunzelt der 78-Jährige. Da sei ihm etwas um die Ohren geschwirrt.

Nicht nur die typische Nestform, auch etwas Geduld beim Beobachten haben ihm Gewissheit verschafft, dass es ein Zaunkönig-Paar ist, das in seiner Garage dem Brutgeschäft nachgehen will. „Im vergangenen Jahr haben die ihr Nest in den Verlängerungskabeln gebaut“, zeigt er auf eine Seitenwand. Das Tor zur Garage steht Tag und Nacht offen. Und Herbert Hukriede und seine Frau Ingrid hoffen darauf, wie im vergangenen Jahr den Nachwuchs der Piepmätze zu Gesicht zu bekommen.

Der Zaunkönig nistet im Netz, das eigentlich den Walnüssen vorbehalten sein sollte Foto: Michael Baar

Unter Netz und Nest liegen ein paar Aststücke, hohl. „Daraus baue ich Nistkästen“, erzählt der Ladberger. Dann führt er mal eben schnell in den Garten. „Da hängt einer, und da, und da und da“, weist er auf die Behausungen. Es sind längst nicht alle. „Zwölf Kästen sind es mindestens“, schätzt seine Frau. Nicht nur für Meisen, auch Drosseln und andere Singvögel sind eingeladen, bei den Hukriedes zu wohnen. Wobei eine Unterkunft heraussticht: Es ist wohl die All-inclusive-Suite, die direkt am Futterhäuschen angebracht ist. Herbert Hukriede schmunzelt nur.

Dann geht‘s rüber auf die andere Straßenseite. Dort ist eine Sitzecke mit Bänken. Am 18. April 1989 ist sie aufgestellt worden, verrät ein Schild. Erneuert wurde sie 2010. An einem Baum hängt über einer der Bänke ein weiterer Nistkasten. Unverkennbar eine Eigenanfertigung. Herbert Hukriede hat einen alten Holzschuh zum Eigenheim umfunktioniert.

Ein schelmisches Grinsen schleicht sich in das Gesicht des 78-Jährigen. „Wir haben hier auch Erdkühlung“, weist er auf zwei zugedeckte Rohrenden am Boden. Erderwärmung, Erdwärme-Nutzung – geläufige Begriffe, aber „Erdkühlung“? Herbert Hukriede verschwindet, ist wenige Augenblicke später wieder da, kniet sich neben die Rohre und fummelt mit einem Schlüsselbund herum.

Nach mehreren Versuchen ist der Deckel von dem orange-farbenen Rohr entfernt. Aus dem Grinsen ist ein offenes Lachen geworden. Herbert Hukriede packt einen Griff und zieht – eine dreistöckige Etagere aus dem Rohr. Wasser, Bier und Cola sind in den Stockwerken eingehängt. Im zweiten Rohr sind es nur zwei Etagen mit Flaschen.

„Alles selbst gemacht“, sagt er selbstbewusst. Nach 50 Jahren bei Windmöller & Hölscher hat er sein Handwerk nicht verlernt. An der Sitzgruppe, so verrät seine Frau Ingrid, legen Wanderer und Fahrradfahrer gerne mal eine Rast ein. Im Lauf der Jahre kennen die beiden fast alle Rastsuchenden. Doch die Deckel bleiben auf den Erdkühlern drauf, samt Vorhängeschloss. „Wer vorher fragt, geht dann bei seiner Rast nicht leer aus“, sagt der 78-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Ein Griff an die Bierflasche. Schön kühl, ideale Trinktemperatur. Der Blick auf die Uhr verrät, es ist „Müerkestied“, wie es früher zuhause hieß. Doch da steht ja noch das Auto. Also bleibt die Bierpulle zu. Ist ja auch eher was für Wanderer und Radfahrer.