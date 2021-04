Das Veterinäramt des Kreises Steinfurt hebt das Beobachtungsgebiet im Bereich der Stadt Greven und der Gemeinde Ladbergen auf. Ab Sonntag, 25. April, fallen die Beschränkungen für Betriebe und Geflügelhalter in diesem Gebiet weg. Die Aufhebung ist möglich, weil im Ausbruchsbetrieb in Münster alle Seuchenbekämpfungsmaßnahmen erfolgreich durchgeführt wurden, schreibt der Kreis in einer Pressemitteilung. Auch waren in den Betrieben im Beobachtungsgebiet im Bereich der Stadt Münster und der Kreise Steinfurt und Warendorf keine Anzeichen für weitere Ausbrüche festzustellen. Das Veterinäramt weist jedoch darauf hin, dass die kreisweit geltende Verpflichtung zur Aufstallung des Geflügels zunächst weiter bestehen bleibt. Das Land NRW hat eine Aufhebung in Aussicht gestellt, wenn die Geflügelpest im gesamten Regierungsbezirk Münster erloschen ist. Weitere Informationen gibt es unter www.kreis-steinfurt.de unter dem Suchbegriff „Geflügelpest“.