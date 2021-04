Ladbergen -

Gleich vier Mal hat es in der Nacht zu Sonntag im Ladberger Gemeindegebiet gebrannt. Unter anderem ging ein Verkaufsstand für Kartoffeln und Eier der Familie Lagemann in der Straße „Zum Mühlenbach“ in Flammen auf. Den Sachschaden dort beziffert die Polizei auf rund 8000 Euro.