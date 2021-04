Wo Bomben und Granaten warten

Zwei junge Männer in dunkler Kleidung, ein Minibagger, eine Sonde und noch ein paar kleinere Utensilien. Der Einsatz gestern Morgen auf der Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes Espenhofes war aus der Ferne betrachtet alles andere als spektakulär. Und den beiden Männern, Alessandro Rametta und Robin Daun , ist es auch ganz recht, wenn ein Arbeitstag möglichst unaufgeregt über die Bühne geht.

Sollte das mal nicht der Fall sein, ist das nämlich meistens mit einen Riesen-Bohei verbunden. Bis hin zur Evakuierung von ganzen Stadtvierteln. Die beiden Männer Mitte 30 gehören zum Kampfmittelbeseitigungsdienst, der bei der Bezirksregierung Arnsberg angesiedelt ist.

Dass sie im Einsatz sind, ehe der Espenhof erweitert wird, ist angesichts der Nähe zum Dortmund-Ems-Kanal nicht verwunderlich. War die Wasserstraße im Zweiten Weltkrieg doch ein wichtiges Angriffsziel der Alliierten. Niemand weiß, wie viele Blindgänger im Umfeld des Kanals möglicherweise noch im Boden liegen.

Nach dem eine externe Firma eine Voruntersuchung vorgenommen hat, machen sich Daun und Rametta gestern Morgen ans Werk und gehen vorsichtig in die Tiefe. Am ersten Verdachtspunkt kommt dabei lediglich die Metallhülse eines Messpunktes ans Tageslicht. Aber bereits beim zweiten Punkt stoßen sie auf Reste einer detonierten Weltkriegsbombe. Während Daun mit der Schaufel vorsichtig die Erde wegzieht, holt Rametta die Relikte aus zirka einem Meter Tiefe nach oben. „Das dünne Metall hier dürfte zum Leitwerk gehört haben. Und das hier war der Boden“, erläutert der 37-Jährige – und hält ein deutlich dickeres Metallstück mit Gewinde in Richtung Kamera.

Erstes Fundstück: Die Metallhülse eines Messpunkts

Wie groß mag der Krater damals im Durchmesser wohl gewesen sein? „Zehn Meter vielleicht“, schätzt Rametta. „Je nachdem, wie gut der Sprengstoff war. Manchmal hatten die richtig guten Sprengstoff. Und manchmal haben die den letzten Mist da reingekippt.“ So spricht der Fachmann.

Für die beiden Munitionsfacharbeiter sind solche Funde nichts Besonderes. In einer kleiner Pause berichten sie ein wenig von ihrem Arbeitsalltag. „Oft findet man an solchen Stellen auch reichlich Müll. Fahrräder, Kochtöpfe, sogar tote Kühe“, erzählt Rametta. Die Leute damals hätten Bombentrichter vor dem Verfüllen nicht selten zum Entsorgen von alten Hausrat genutzt. Ältere Kollegen hätten auch schon von menschlichen Überresten berichtet, die bei solchen Grabungen zum Vorschein kamen.

So richtig ernst wird es für die Munitionssucher, wenn sie Blindgänger oder anderes zündfähiges Material entdecken. Was nicht vor Ort entschärft oder abtransportiert werden kann, das wird gesprengt, berichtet Rametta. Er selbst habe auch schon mehrfach Zünder aus nicht detonierten Bomben herausgedreht. Allerdings immer nur gemeinsam mit einem weiteren Fachmann für Entschärfungen.

Fährt man bei einem solchen Beruf nicht jeden Morgen mit einem flauen Gefühl im Magen zur Arbeit? „Man hat Respekt, aber kein flaues Gefühl. Sonst wäre man nicht der Richtige für diese Arbeit. Denn Angst ist kein guter Begleiter“, sagt Rametta.

Kampfmittelbeseitigung Auch Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges werden vielerorts noch in großem Umfang Kampfmittel aus den beiden Weltkriegen gefunden. Der Schutz der Bevölkerung vor den von Kampfmitteln ausgehenden Gefahren obliegt den örtlichen Ordnungsbehörden, also den Städten und Gemeinden. Die Bezirksregierung Arnsberg steht den Kommunen bei der Erfüllung dieser Aufgabe mit speziell ausgebildetem Personal und entsprechender Technik zur Seite. Die Aufgabe der Beseitigung von Kampfmitteln gliedert sich in mehrere Teilbereiche: Kriegsluftbildauswertung, Kampfmittelortung, -räumung ...

Genug geredet, weiter geht‘s. Die beiden Männer aus Bochum und Hagen im Sauerland, wo der Kampfmittelbeseitigungsdienst auch ansässig ist, haben noch ein paar Verdachtspunkte vor sich, die sie möglichst noch an diesem Tag abarbeiten wollen. Ob sie das auch schaffen, da wagen sie keine Prognose. „Normal ja. Aber man weiß ja nie, was auf einen zukommt“, sagt Rametta – und schnappt sich die Sonde.