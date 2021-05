162, 160, 163, 162 – geht es nach den Inzidenzen der vergangenen Tage, könnten die Schüler in der kommenden Woche nach eineinhalb Wochen Distanzunterricht erneut in den Wechselunterricht starten. Allerdings nur, wenn der Wert am heutigen Freitag unter dem Marke von 165 bleibt. Fünf Tage hintereinander sind notwendig, damit in der Folgewoche die Einrichtungen wieder öffnen dürfen. Nicht nur Eltern von Kita- und Schulkindern, sondern auch Mitarbeiter sind sensibilisiert, was die magische Grenze angeht.