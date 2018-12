Spannend und humorvoll

Zum Abschluss zitierte der hohe Gast das Neujahrsgebet des Pfarrers von St. Lamberti aus Münster aus dem Jahr 1883 mit dem Schluss „Herr sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, aber nicht sofort“.

Knecht Ruprecht beschenkte alle Senioren mit einem roten Säckchen „15 Minuten Weihnachten“ und allen Zutaten, die man für 15 Minuten Ausruhen vom Vorweihnachtsstress benötigt. Darin befanden sich eine Kerze, Tee, eine Geschichte „Der kleine Wichtel“ und vom Orga-Team selbst gebackene Plätzchen.

Maria Homann las lustige Weihnachtsgeschichten, beispielsweise einen „Schüleraufsatz im Advent“ voll mit Wünschen: „Ich wünsche mir einen Kopf, der keine Vokabeln vergisst, einen Fußball, der keine Scheiben zerschmeißt und eine Hose, die nicht zerreißt.“

Musikalisch begleitete Cilly Lütke Enking auf ihrer Gitarre die Weihnachtsfeier mit vielen bekannten Liedern, die zum Mitsingen einluden.

Am Rätsel „Kuchen und Leckereien nicht nur zur Weihnachtszeit“ beteiligten sich die Gäste lebhaft und so wurden die Lösungen schnell präsentiert, was beispielsweise ein würziger Himmelskörper (Lösung: Zimtstern) oder Gebäck aus hartem Gestein (Lösung: Marmorkuchen) ist.