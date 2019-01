Sportabzeichenprüfer haben alles gegeben

115 Sportabzeichen konnte der Turn- und Sportverein Laer 08 in 2017 an erfolgreiche Absolventen vergeben. Um dieses gute Ergebnis noch zu toppen, haben die Sportabzeichenprüfer Uli Thünte, Verena Rasche, Annika Schmidt und Sonja Thüning in 2018 einiges unternommen.

Zu den öffentlichen Terminen im 14-tägigen Rhythmus donnerstags in der Sommersaison gab es unter anderem eine Aktion in den großen Ferien. Zudem wurden in den Kindersportgruppen des TuS die Disziplinen, Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination geübt. Zusätzlich haben die Prüfer die einzelnen Fußballmannschaften angesprochen, diese Chance als Trainingseinheiten zwischen dem Saisonende und den Sommerferien besonders zu nutzen, was die F-, die E- und die D-Jugendmannschaften gerne getan haben.

Die Prüfer stehen auch in diesem Jahr allen interessierten Bürgern und Gruppen für eine Abnahme des Sportabzeichens zur Verfügung.

Bevor es in der wärmeren Jahreszeit auf dem Sportplatz aber wieder richtig los geht, sind alle erfolgreichen Absolventen aus 2018 am 26. Januar (Samstag) zur feierlichen Übergabe der Sportabzeichen um 12.30 Uhr in die große Turnhalle eingeladen. Zur Feierstunde werden Bürgermeister Peter Maier, seine Stellvertreterin Margarete Müller und TuS-Vorsitzender Thomas Schwier erwartet.