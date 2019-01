Konzerte bilden die besonderen Höhepunkte

Laer -

Besondere Höhepunkte in 2018 waren das Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Bartholomäus und das Frühjahrskonzert in der Turnhalle. Das ging aus den Berichten der beiden Vorsitzenden Sonja Treus und Judith Bröker hervor, die während der Mitgliederversammlung des Blasorchesters Laer im Pfarrzentrum das vergangene Jahr Revue passieren ließen. Das Frühjahrskonzert in 2019 findet am 7. April (Sonntag) um 17 Uhr statt. Die bereits verkauften Eintrittskarten für den 6. April behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin oder können den Vereinsmitgliedern zurückgegeben werden.