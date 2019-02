Erlebnis in der Kirche

Norbert Surmund fiebert dem kommenden Sonntag (10. Februar) bereits entgegen. Anlässlich des zehnten Geburtstags der Nachwächter-Touren im Ewaldidorf lädt der Heimat- und Geschichtsfreund dann zu einem außergewöhnlichen Rundgang ein. Dieser beginnt für die angemeldeten Teilnehmer um 17.15 Uhr auf dem Rathausplatz. Um 18 Uhr sind alle Interessierten – besonders Familien mit Kindern – in der Bartholomäuskirche willkommen. Deren Chorfenster werden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr an diesem Abend von außen beleuchten, so dass ihre Schönheit besonders gut zur Geltung kommt. Der Nachtwächter wird dann was zur Bedeutung der Fenster berichten.