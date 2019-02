Wie geht es mit dem Gemüseanbau weiter?

Laer -

Noch ist Winter, aber schon bald muss man an den Anbau des Gemüses und der Kräuter denken. Darauf weist Teresa Dabska vom Integrations-Kleingartenprojekt in Laer in einem Pressetext hin. Wie sie erklärt, kann dieses aufgrund der Zustimmung des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Steinfurt fortgeführt werden. Die Gruppe lädt neue Mitglieder, Freunde und Unterstützer am Samstag (16. Februar) zu einem Treff um 16 Uhr an die Matthäuskirche, Am Bach, ein. Anmeldungen werden unter Telefon 01 76/56 87 92 90 entgegengenommen.