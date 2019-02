Nach 14 Jahren hat sich der Vorstand der Kolpingsfamilie Laer schweren Herzens dazu durchgerungen, die Jahresbeiträge anzuheben. In der Generalversammlung am Sonntag im Pfarrzentrum waren alle 50 Anwesenden dafür, den Jahresbeitrag für Mitglieder ab 23 Jahre um fünf Euro zu erhöhen. „Dieser Betrag bleibt in unserer Kolpingsfamilie und muss nicht an das Kolpingwerk nach Köln abgeführt werden“, unterstrich Geschäftsführerin Lisa Moser-Emmerich.

Vor der eigentlichen Generalversammlung feierte die Kolpingsfamilie einen Gottesdienst, den Militärpfarrer Ulrich Witte zelebrierte. Teamsprecher Josef Laumann übernahm – bis auf die Ehrungen der langjährigen Mitglieder – die Leitung der Generalversammlung. So gehörte er selbst zu den sechs Jubilaren. Das kurz vor seinem 78-jährigen Geburtstag stehende „Urgestein“ der Kolpingsfamilie Laer wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Das übernahm der Teamleiter für Familien und Kinder Roland Höppener.

Vorher blickte der ehemalige langjährige Vorsitzende noch auf das vergangene Jahr zurück. „Während meiner Vorstandszeit war die Sterberate noch nie so hoch wie jetzt“, teilte der Teamsprecher der Versammlung mit, dass acht Mitglieder verstorben waren.

Aktuell wurden 18 Mitglieder hinzugewonnen. Dadurch zählt die große Familie jetzt 176 Personen. „Somit gehören wir zu den nur noch drei von insgesamt 35 Kolpingsfamilien im Kreisverband, die noch Mitglieder hinzugewinnen“, betonte Laumann.

Der Jubilar bedankte sich bei der Kreissparkasse Steinfurt für eine Zuwendung von 500 Euro und bei den Kentruper Jungs, die seit 17 Jahren den Erlös aus der Tannenbaumaktion in Holthausen spenden. „Die Kentruper Jungs geben immer brav und treu das Geld bei uns ab“, so Laumann. „Unsere Aktionen wie die Kleidersammlung, das Fastenessen, der Weihnachtsmarkt und die Tannenbaumaktion sind die finanzielle Grundlage für unser soziales Engagement im In- und Ausland“, unterstrich der Teamsprecher.

Laumann sprach noch insbesondere seinem langjährigen Mitstreiter Winfried Wielers für seine Unterstützung Dank aus. Traditionell geht jeweils zu einem Drittel der jährliche Erlös an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen, an das Kolping-Projekt Familien helfen Familien und nach Uganda.

In diesem Jahr werden rund 40 Personen am Familiencamp teilnehmen, das am Möhnesee stattfinden wird. Josef Laumann wünschte sich eine bessere Beteiligung bei den Betstunden, beim Gebetsruf, beim Besinnungsnachmittag, beim Kolping-Gedenktag und am ersten Advent.

Geschäftsführerin Lisa Moser-Emmerich gab den Kassenbericht ab, der ein kleines Plus ergab. Melanie Wielers, die zusammen mit Stefan Brinkmann die Kasse geprüft hatte, bat um Entlastung der Geschäftsführerin und des Vorstandes. Der erfolgte einstimmig. Andreas Thüning wurde zum Kassenprüfer als Nachfolger von Melanie Wielers bestimmt.

Bei den anschließenden geheimen Wahlen zum Vorstand bestimmten die Wahlberichtigten Petra Thüning zur Schriftführerin als Nachfolgerin von Birgit Langenhorst. Diese und Winfried Wielers vervollständigen nunmehr den Beirat.