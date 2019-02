In 2018 gesetzte Ziele erreicht

Laer -

Eine positive Bilanz zog der Vorsitzende des Kirchenchores Hll. Brüder Ewaldi Laer-Holthausen-Beerlage, Dr. Stefan Hagenhoff, während der Jahreshauptversammlung im Pfarrzentrum. So wären die gesetzten Ziele in 2018 erreicht worden und die Stimmung als auch die Atmosphäre in der Sängergemeinschaft seien sehr zufriedenstellend.