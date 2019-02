36 Kilometer stehen Schnatgängern bevor

Laer -

Der traditionelle Schnatgang des Heimatvereins Laer findet unter der Führung von Engelbert Thünte und zwei Helfern am 16. März (Samstag) statt. Alle Interessierten sind willkommen, an dieser Wanderung „querfeldein“ teilzunehmen, heißt es im Einladungsschreiben der Veranstalter. Die Teilnehmer treffen sich um 6 Uhr auf dem Parkplatz der Gaststätte „Haus Veltrup“. In Fahrgemeinschaften geht es zum alten Horstmarer Bahnhof. Dort beginnt die 36 Kilometer lange Strecke entlang der Laerer Gebietsgrenze.