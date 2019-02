Ihren Lebensabend verbringt sie in Laer. In ihrer Wohnung mit Balkon ist die Jubilarin hochzufrieden. Dort gratulierte Bürgermeister Peter Maier im Namen der Gemeinde der Seniorin.

Geboren in Schadendorf, Kreis Sprottau, siedelte ihre Familie mit der einjährigen Edeltraud nach Eisenberg über. Dort verbrachte sie eine glückliche Kindheit. „Wir hatten alles“, sagt sie, „nicht zuletzt auch tolle Eltern.“

Doch der Zweite Weltkrieg forderte seinen Tribut. Als Edeltraud 15 war, floh die Mutter mit ihr und zwei kleinen Geschwistern ins Ruhrgebiet. Dort wohnte eine Tante, die sie aufnehmen würde. Der Vater war wie die meisten Männer in dieser Zeit Soldat und geriet in Kriegsgefangenschaft.

Verheiratet war sie mit Günter Jung, aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor. Ihr zweiter Ehemann wurde Georg Gauselmann. Heute gehören zwei Enkel- und drei Urenkelkinder zur Familie. Beruflich war das „Geburtstagskind“ in einer Metzgerei aktiv, später beim Versorgungsamt. Bereits Rentnerin, lebte die heute 90-Jährige in Münster. Von da aus suchte sie schon vor vielen Jahren ein schönes Domizil in Laer.

„Zeit für Hobbys hatte ich kaum“ sagt sie, doch sie tanzte leidenschaftlich gern und auch das Stricken machte ihr viel Freude

Mit Optimismus blickt sie wie all die Jahre zuvor auch jetzt in die Zukunft.