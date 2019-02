„In erster Linie bin ich natürlich der Pastor unserer Kirchengemeinde. Ich freue mich aber, dass der Bischof das Vertrauen zu mir hat, dieses Amt ausüben zu dürfen“, so der Präses der Bruderschaften in Laer, Holthausen und der Beerlage. Mit ihm freuen sich die Schützen vor Ort.

Der Diözesanpräses wahrt die kirchlichen, geistlichen und kulturellen Aufgaben des Diözesanverbandes. Er nimmt die Interessenvertretung gegenüber allen kirchlichen Gremien wahr. „Wichtig ist es für uns Schützen, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und unsere Bruderschaften nicht nur als ein Zusammenschluss Gleichgesinnter darzustellen. Wir sind eine offene Gruppierung, in der alle willkommen sind. Wir müssen uns immer wieder neu ins Gespräch bringen. Wir haben in unseren Städten und Gemeinden eine besondere Herausforderung als Bruderschaft, der wir uns immer wieder neu stellen müssen“, bittet der Diözesanpräses die Schützen, ihn in seinem neuen Amt zu unterstützen.

Der Termin für den Einführungsgottesdienst muss noch festgelegt werden.