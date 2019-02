Zahlreiche Gäste, darunter Vertreter der Gemeinde und politischer Parteien wurden von den Sprechern des Grünen-Ortsverbandes Laer, Samuel Picht-Veltrup, Lorenz Danzer und der Fraktionssprecherin Elke Schuchtmann-Fehmer am „Tag der offenen Tür“ willkommen geheißen. Anlass war der Umzug in neue Räumlichkeiten an der Hohen Straße 34 a. Das frühere Domizil in unmittelbarer Nachbarschaft musste verlassen werden, weil der Vermieter Eigenbedarf anmeldete.

Nun haben sich Bündnis 90/Die Grünen in der Ewaldigemeinde räumlich verbessern können. Die zur Verfügung stehende Fläche hat sich verdoppelt. „Wir wollen gerade in einer Zeit in der sich die Politik und Gesellschaft rasant verändern, vor Ort sichtbar und stark sein“, betonte Danzer. „Dies ist ein guter Ort, um sich zu treffen und miteinander zu reden“, sagte er weiter.

Auch Schuchtmann-Fehmer freute sich über die gute Resonanz auf die Einweihungsfeier des neuen Büros, das auch von der Fraktion genutzt wird. Sie kündigte als Gastredner Dr. Hans-Jürgen Schimke an, der als „Grüner Bürgermeister“ von 1999 bis 2009 die Geschicke Laers mitbestimmte.

Auch Jan-Niclas Gesenhues, Sprecher der Grünen Kreistagsfraktion und Mitglied Landesvorstandes erschien und sprach über die regionale Politik.

Schimke warf einen humorvollen Blick auf die Anfänge der Grünen in Laer. Er unterteilte sie in Pragmatiker und Ideologen, was bei der Einrichtung des ersten Büros zu gewissen Widersprüchen führte. „Wir haben lange darum gerungen, ob wir überhaupt Mitglied der Grünen werden sollten“, erinnerte sich Schimke. „Wir waren immer ein Ortsverband, eher ein Naturschutzbund, NABU als die Grünen“. Doch dann sagte jemand von Kreisvorstand, die Laerer müssten Mitglied werden. „Es waren aufregende Zeiten“, resümierte der ehemalige Bürgermeister, an seine aktive Zeit vor Ort.