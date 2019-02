Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Anspannung und die Erwartungshaltung ist groß. „Wir haben wieder ein tolles Programm zu bieten, worauf sich die Jecken beim Bütt- und Tanzabend am Samstag und beim Kinderkarneval am Rosenmonat. März freuen dürfen“, erklären die Organisatoren der Vereinigten Schützen Laer. Beim Besuch der Gruppen, die beim Laerer Karneval auftreten, ist es ihnen richtig karnevalistisch ums Herz geworden. Die Akteure werden ihr Bestes geben und zu einem gelungenen Abend und Nachmittag beitragen“, sind sich die Verantwortlichen sicher. Um 19.11 Uhr zieht der Präsident mit dem Elferrat in die Turnhalle am Hofkamp ein. Der Einlass erfolgt bereits ab 18.30 Uhr. „In diesem Programm ist wieder 100 Prozent Karneval drin“, versprechen die Gastgeber.

Laerer Geschichten und Begebenheiten aus dem vergangenen Jahr wird ein neuer Mann in der Bütt, der „Hofnarr“, an diesem Abend zum Besten geben und vielen sicherlich auch den „karnevalistischen“ Spiegel vorhalten. Er ist ein sehr guter Beobachter und Kenner der dörflichen Geschehnisse, ihm ist nichts verborgen geblieben, wollen die Veranstalter an dieser Stelle noch nicht mehr verraten.

Der Karnevalswagen haben die Verantwortlichen bereits in der vergangenen Woche abgenommen. Die Generalprobe erfolgte bereits beim Karnevalsumzug in Leer. Dieser kommt auch beim Rosensonntagsumzug in Borghorst und beim Kinderkarneval in Burgsteinfurt zum Einsatz, bevor er dann am Nachmittag des Rosenmontags durch die Laerer Straßen zieht. Darüber freuen sich Alfons Wildermann , Andreas Leveling, Niclas Tenbrock, Michael Frenkert, Thomas Relt, Leonid Hermes und Oliver Thüning, die unter der Leitung von Wigbert Hüwe den Wagen gebaut haben. Zugleiter Alfons Wildermann hat in diesem Jahr besonders viel zu tun. So wollen fast 20 Zugnummern gut platziert und mit Wurfmaterial bestückt werden. So viele waren es noch nie. Während des Umzugs ist auch die Rentierbar am „Haus Veltrup“ geöffnet, damit den Zuschauern am Wegesrand die Zeit nicht zu lang wird.

Am Rosenmontag stellen sich die Gruppen und die Karnevalswagen auf der Sportallee in Höhe der Turnhalle auf. Von dort aus starten die Jecken den Umzug und ziehen über den Kolpingweg, Werner-Rolevinck-Straße, Bachstraße, Hohe Straße und Pohlstraße zur Einmündung Klingenhagen, drehen dort um und legen noch einmal den gleichen Weg zurück.

Gegen 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) beginnt in der Turnhalle die große Prunksitzung des Nachwuchses. „Laer Helau, Kinderkarneval Helau, Prinzenpaar Helau“, so werden alle Besucher begrüßt. Das Prinzessinnen-Duo Clara Scheper und Anna Kottke haben zusammen mit dem Elferrat, den Funkenmariechen, den Akteuren und den Organisatorinnen getreu dem Motto „Von Kindern für Kinder“ ein buntes Nachmittagsprogramm vorbereitet.