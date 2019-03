Wieder Second-Hand-Markt für „Artikel rund ums Kind“

Die Teilnehmer erhalten dort eine Nummer, mit der alle Artikel sowie Körbe beziehungsweise Kartons zu kennzeichnen sind. Taschen und Plastiktüten werden nicht entgegen genommen. Die Nummer sowie Preis und Größenangabe muss mit den Gegenständen mittels Klebeetikett oder Kreppklebeband (keine Steck- und Sicherheitsnadeln!) fest verbunden werden.

Die Anzahl von Kleidungsstücken ist auf maximal 50 begrenzt. Es wird gebeten, die Kleidungsstücke möglichst nach Größe zu sortieren. Spielsachen (keine Kuscheltiere) und sonstiges kann in unbegrenzter Menge abgegeben werden.

Die Waren werden am 15. März (Freitag) von 16 bis 18 Uhr in der Schule entgegen genommen. Zum Abgeben und Abholen der Sachen ist ausschließlich der Eingang am Kolpingweg zu nutzen. Die Abrechnung und Abholung der nicht verkauften Waren erfolgt am 16. März von 15.30 bis 16 Uhr.

Artikel, die bis 16 Uhr nicht abgeholt worden sind, können nicht in der Schule gelagert werden. Es wird gebeten, nur moderne, saubere und unbeschädigte Waren abzugeben. Nur diese Sachen werden zum Verkauf ausgelegt.

Für abhanden gekommene Gegenstände kann keine Haftung übernommen werden.

„Wie in jedem Jahr werden 20 Prozent des Verkaufserlöses für einen karitativen Zweck gespendet“, so Veranstalter abschließend in ihrer Ankündigung.