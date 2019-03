Informationen statt Unterhaltung

Laer -

Mehr Wert auf Informationen als auf Unterhaltung hat Laers Bürgermeister Peter Maier in seiner Einladung zum Unternehmerfrühstück am Aschermittwoch im „Waldschlösschen“ gelegt. Dazu hatte er die Gewerbetreibenden und Landwirte eingeladen. Hingegen hatte die Premiere-Veranstaltung in 2018, die als eine Art Ersatz für den ausgefallenen Neujahrsempfang diente, in einem größeren Rahmen stattgefunden und auch ein Unterhaltungsprogramm geboten.