Frühjahrskonzert fordert Musiker

Die Vorbereitungen für das Frühjahrskonzert des Laerer Blasorchesters laufen auf Hochtouren. Am Wochenende haben rund 40 Akteure unter Regie des Dirigenten Björn Schlüter 13 Stunden in der Grundschule geprobt, um den Zuhörern am 7. April (Sonntag) Musik vom Feinsten zu bieten. Fünf professionelle Musikdozenten unterstützten dabei den Dirigenten. Sie gaben während der Registerproben den Takt an.

Bereits im Januar haben die Musiker nach der Auswahl der Konzertstücke in den Mittwochs-Proben mit den ersten Vorbereitungen für ihren Auftritt begonnen. Für den letzten „Feinschliff“ werden nun die noch verbleibenden wöchentlichen Termine genutzt.

Beim Frühjahrskonzert sollen sämtliche Stilrichtungen der modernen und traditionellen Blasmusik präsentiert werden. Zudem tritt auch wieder das eigene Jugendorchester auf. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Turnhalle.

Eintrittskarten sind ab sofort beim Dorfmarketingverein und bei den örtlichen Geldinstituten für zehn Euro erhältlich.