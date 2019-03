Die Flyer finden guten Absatz. Sie machen auf die zahlreichen Angebote aufmerksam, die Pfarrerin Dagmar Spelsberg-Sühling und Psychotherapeutin Dr. Esther Sühling sowie einige externe Referenten im „Haus 17 a“, Am Rolevinckhof, in Laer machen. Dort befindet sich der Gruppenraum der beiden Frauen, die eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft bilden.

„Leben, wachsen und reifen“ lautet die Überschrift ihres Gesamtkonzeptes, das kirchliche und therapeutische Programmpunkte umfasst. Ob Qi-Gong, Hände auflegen, Heilfasten, Achtsamkeitskurse oder Workshops zu gewaltfreier Kommunikation, Spiritualität und Gesundheit sowie Psychotherapie für Erwachsene und Kinder, alles soll den Besuchern helfen, ihre eigenen Kraftquellen und Stärken (wieder) zu entdecken und zuzulassen sowie die eigenen Fertigkeiten zu erkennen. „Das geschieht, wenn wir den Mut fassen, Belastendes anzuschauen und uns damit bewusst auseinandersetzen“, heißt es im Flyer, deren Verfasserinnen helfen wollen, „neue heilsamere Handlungsweisen“ zu erlernen und einzuüben.

„Wir wollen das Angebot in Laer ergänzen und etwas anbieten, was es hier noch nicht gibt“, erklärt Pfarrerin Spelsberg-Sühling, die auch Menschen erreichen möchte, die Glaubenszugänge jenseits des klassischen Gottesdienstes suchen. Als Beauftragte für geistliches Leben und Spiritualität im Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken weiß sie, dass immer mehr Gruppen und Netzwerke entstehen, deren Mitglieder sich gegenseitig unterstützten, um ihren Alltag von ihrer Spiritualität her, neu, bewusst und nachhaltig zu gestalten.

Dass die Ärztliche Psychotherapeutin und die Pfarrerin sich auch fachlich gut ergänzen, zeigen ihre gemeinsamen Vorträge unter dem Titel „Mit Kittel und Talar“, von denen es im neuen Jahresprogramm des Arbeitsbereichs Spiritualität im Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken wieder einige gibt.

Schon seit einiger Zeit bieten die Pfarrerin und die Prädikantin das „Sitzen in der Stille“ an. Dabei handelt es sich um ein Meditationsangebot, bei dem die Teilnehmer „einfach sein dürfen im Jetzt und Hier“, für den Alltag auftanken und vom Stress abschalten können.

► Mehr zum Programm und Gesamtkonzept des „Hauses 17 a“ können alle Interessierten am „Tag der offenen Tür“ erfahren, zu dem Pfarrerin Dagmar Spelsberg-Sühling und Dr. Esther Sühling am 29. März (Freitag) von 16 bis 19 Uhr in ihre Räumlichkeiten einladen.