Mögliche Orientierungsprobleme im Gewerbegebiet Laer gehören der Vergangenheit an. Nachdem mehrere Unternehmen eine unzureichenden Beschilderung beklagten, hat die Gemeinde reagiert. Jetzt ist mit einem neuen Schild eine Ringführung über die Straßen Münsterdamm/Königsstraße und/Bleiche geschaffen worden. Wer vom Münsterdamm in die Königsstraße einbiegt und sich bereits im Gewerbegebiet aufhält, stößt auf das großformatiges Hauptschild. Es zeigt die Logos der ansässigen Firmen. Dazu ist auf der linken Seite eine Straßenkarte integriert, die in ihrer Darstellung auf das Wesentliche reduziert ist.

„Auf Straßennamen haben wir bewusst verzichtet“, erklärt Werbegestalter Uwe Elfering. Jeder soll auf den ersten Blick erfassen können, wo er hinfahren will. Den Logos werden noch Ziffern zugewiesen, die dann auf der Karte die Standorte der Unternehmen widerspiegeln.

An wichtigen Stellen des Gewerbegebietes werden weitere Hinweisschilder platziert, die das Navigieren erleichtert. „Die optimierte Zielführung ist auch für die Umwelt gut, da die C02-Emissionen reduziert werden, weil nun keine Leerfahrten mehr erfolgen müssen“, so der Bürgermeister. Auch trägt die Beschilderung auf Grund der hohen Verkehrsfrequenz auf dem Münsterdamm zur Reduzierung der Unfallgefahr bei. „Optimale Ringführung, Umweltschutz, Sicherheit und geringer Kostenaufwand“, fasst Maier die Entscheidung für das Beschilderungssystem zusammen.