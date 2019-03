Begegnung für Jedermann

Es soll ein großes Fest für die ganze Familie werden, das alle anspricht. Das haben die Organisatoren des Diözesanjungschützentages 2019 des Bistums Münster, der am 15. und 16. Juni in Laer durchgeführt wird, als Ziel ausgegeben. Dass Motto lautet „Wege finden – Brücken bauen – Neues wagen – Frieden suchen“. Ausrichter ist die Vereinigte Schützenbruderschaft Laer. Erwartet werden bis zu 1200 Schützen.

Im Beisein der Schirmherrin, Christina Schulze Föcking , Diözesanpräses des BHDS, Pastor Andreas Ullrich, und Vorstandsmitgliedern des BdSJ-Diözesanverbandes Münster, stellte der Vorstand jetzt den aktuellen Stand der Planungen vor.

In den 18 Bezirksverbänden mit 196 Schützenbruderschaften des Diözesanverbandes Münster sind insgesamt 6000 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 24 Jahren aktiv. „Gerade für den Nachwuchs soll dieser Diözesanjungschützentag ein unvergessliches Erlebnis werden“, freuen sich die Verantwortlichen, dieses Fest ausrichten zu dürfen. „Sie sind nicht nur die Zukunft unserer Gesellschaft, sondern viel mehr. Beim Diözesanjungschützentag selbst wollen wir zeigen, dass unsere Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Verantwortung übernehmen, sowohl im Jugendverband, in der Gesellschaft und in kirchlichen Bereichen.“

An den Diözesanjungschützentagen werden der Diözesanschülerprinz und der Diözesanprinz ermittelt. Die jeweils sechs Bestplatzierten qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb, bei dem die Bundesprinzen ermittelt werden. Die Schießwettbewerbe – geschossen wird mit einem Luftgewehr auf eine Scheibe – finden an beiden Tagen auf der Anlage der St.-Katharina-Schützenbruderschaft in Horstmar statt.

Ein „Freier Fahnenschlag“ für alle Fahnenschlägergruppen startet am Samstag ab 13 Uhr in Laer. An der Laerer Turnhalle beginnen ab 14 Uhr die angereisten Jungschützen zur Dorfolympiade. Daran können auch interessierte Jugendliche teilnehmen. Um 18 Uhr findet im Rathaussaal der Gemeinde ein Empfang für die geladenen Gäste des BdSJ und Ehrengäste statt. Ab 19 Uhr steigt die Dritte Laerer Schlagernacht im Zelt. Zu späterer Stunde wird als „Special Guest“ Tim Toupet auf die Bühne kommen. Gegen 21 Uhr werden die Pokale und Siegerurkunden für den „Freien Fahnenschlag“ und die Dorfolympiade überreicht.

Nach dem Frühstück am Sonntag beginnt um 10 Uhr ein jugendlich gestaltetes Festhochamt in der Pfarrkirche St. Bartholomäus. Nach der Messe setzt sich der Festumzug gegen 11.30 Uhr in Richtung Sportplatz in Bewegung. Am Nachmittag startet ein Rahmenprogramm für Jung und Alt. Das Diözesanfahnenschwenken und das Diözesanpreisfahnenschlagen finden ab 13.30 Uhr auf dem Sportplatz und dem Schulhof statt.

Bei den Vorbereitungen sind 17 Schützenbrüder aktiv, an beiden Tagen selbst sollen mehr als 100 Freiwillige für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Wer noch Interesse hat, kann sich bei einem Vorstandsmitglied melden: Weitere Informationen gibt es unteroder