Laer -

Dass sich die Wohnsituation für Flüchtlinge in der Gemeinde Laer deutlich entspannt hat, berichtete Verwaltungsmitarbeiterin Anita Ueding während der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Wie die Leiterin des Fachbereichs 2, der für Bürgerdienste sowie Soziale und Ordnende Verwaltung zuständig ist, weiter erklärte, hat sich die Zahl von 48 Flüchtlingen in 2018 um drei in 2019 erhöht.