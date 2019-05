Tim Toupet sorgt für Partylaune

Zur dritten Laerer Schlagernacht laden die Vereinigten Schützen im Rahmen der Diözesan-Jungschützen-Tage, die Mitte Juni im Ewaldidorf stattfinden, ein. Die Party steigt am 15. Juni (Samstag) im Festzelt an der Sportallee. Special Guest ist Tim Toupet . „Er ist der ‚kölsche‘ Jung, der am Ballermann bekannt ist, wie kein zweiter auf der Insel. Seine lockere und direkte Art, sein etwas anderes Aussehen und seine grandiosen Hits sorgen dafür, dass der Entertainer auf der Partyinsel Mallorca Stimmung garantiert“, heißt es in einer Ankündigung der Laerer Schützen.

Tim Toupet ist mit seinen Partyschlagern nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken. Bekannt geworden ist er als singender Friseur. Mit seinem selbst geschriebenen Song „Du hast die Haare schön“ landete er direkt einen Hit und Ohrwurm. Zu seinen größten Erfolgen zählen ohne Zweifel die Songs „Ich bin ein Döner“, „So ein schöner Tag (Fliegerlied)“, „Bobfahrerlied“, „Unterhosenparty“, „Ein Diamant“ und „Vater Abraham“. „Mit seiner Musik und guter Laune wird der Künstler auch in Laer allerbeste Partystimmung verbreiten“, versprechen die Veranstalter.

Das Programm beginnt um 20 Uhr, der Einlass ins Festzelt erfolgt bereits ab 19 Uhr. Vor und nach dem Live-Auftritt sorgt ein DJ für Stimmung auf der Tanzfläche und an der Theke. Wem es im Zelt zu eng ist, der kann das Geschehen draußen auf einer Videoleinwand verfolgen.

Der Kartenvorverkauf startet am 4. Juni. Ab 19 Uhr bietet der Vorstand die Karten zum Preis von sechs Euro in der Altdeutschen Schänke Smeddinck an. Parallel gibt es ab sofort auch Tickets bei der Kreissparkasse und der Volksbank.