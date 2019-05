Parteien laden zum Bürgerdialog ein

Laer -

Unter dem Motto „Europa geht uns alle an“ laden die Laerer CDU, SPD, die Grünen und die FDP laden am kommenden Samstag (25. Mai) alle Bürger zum gemeinsamen Bürgerdialog von 10 bis 12 Uhr vor die Ratsschänke ein. „Frieden, Solidarität, Freiheit und Vielfalt – dafür steht Europa. Damit das so bleibt, ist es umso wichtiger, am kommenden Sonntag (26. Mai) wählen zu gehen und die Stimme für ein demokratisches, freiheitliches und weltoffenes Europa abzugeben“, so die Kommunalpolitiker.