Weihbischof zeigt sich beeindruckt

Dr. Christoph Hegge , Weihbischof für das Bistum Münster, besuchte jetzt die Pfarrei Hll. Brüder Ewaldi und absolvierte dabei ein umfangreiches Programm. Er ist zuständig für die Kreisdekanate Steinfurt und Borken. In alten Zeiten reisten die Bischöfe noch mit der Kutsche durch‘s Land, um in ihren Gemeinden Kirchenbücher abzuzeichnen. Heute dienen die Besuche neben der Erledigung administrativer Aufgaben der Kontaktpflege zu den Menschen vor Ort. Laers leitender Pfarrer Andreas Ullrich begleitete den Bischof.

Auch die Tischlerei Potthoff gehörte zu den Zielen. Dort überzeugte sich der Würdenträger von der Leistungsfähigkeit des Innenausstatters, der auch als Bestatter aktiv ist.

In einem Gespräch schilderte der Weihbischof seine Eindrücke in der Gemeinde. „Ich finde es hochinteressant, dass es hier so viel ehrenamtliches Engagement gibt“, hob Hegge hervor. Auch die damit einhergehende Vernetzung von Kirchengemeinde und Kommune beeindruckte ihn. „Da sind die Übergänge durchaus fließend“, so der Bischof.

Auch bei der Integration von Flüchtlingen habe das Ewaldidorf viel geleistet. „Die Menschen hier im Westmünsterland sind von der Auffassung beseelt, niemanden durch das soziale Netz fallen zu lassen“, stellte der Geistliche fest. Auch viele kleine und mittelständische Betriebe hätten ihren Beitrag zur Integration geleistet.

Der Betrieb von David Potthoff beschäftigt einen Syrer, der zunächst über die Caritas den Weg zum Unternehmen fand. „Der Mann brachte ein umfangreiches Wissen über Maschinen mit“, so Potthoff, „und arbeitete sich in kurzer Zeit ein“. Zunächst war der Flüchtling als Helfer tätig, zurzeit macht er hier eine Ausbildung.

Zu den Höhepunkten des Tages zählte Hegge den Besuch der Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen. „Da konzentriert sich eine Menge“, sagte er, „ich war positiv überrascht, wie viele Ehrenamtliche sich dort engagieren, auch die Kirche unterstützt diese Initiative.“ Es sei ein beispielhaftes Gemeinschaftsprojekt aller Kräfte in der Kommune.

Neben einem Gespräch mit Bürgermeister Peter Maier tauschte sich der Bischof auch mit dem Pfarreirat und dem Kirchenvorstand aus. Unter anderem bedankte sich der Besucher für das ehrenamtliche Engagement, das heute nicht mehr selbstverständlich ist. Viele Menschen, so sagte er, machten gern mal bei einem Projekt mit, doch sich längerfristig ehrenamtlich zu binden, komme heute auf Grund ihrer eigenen Lebenssituation oft nicht in Frage. Nach weiteren Besuchen feierte der Weihbischof die Heilige Messe in der Bartholomäuskirche.