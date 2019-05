750 Tierchen starten Christi Himmelfahrt

Am Kirmesdonnerstag (30. Mai) um 14 Uhr geht es los. Die 750 gelben Enten starten ihr Rennen durch den Ewaldibach zugunsten des Fördervereins der Werner-Rolevinck-Schule. Angefeuert von zahlreichen Besuchern wird eines der kleinen Plastiktierchen gewinnen und ihrem Paten einen Hauptpreis bescheren. In diesem Jahr ist es ein 250 Euro-Gutschein unterstützt und einzulösen bei TUI Laer.

„Aber auch die Paten der etwas langsameren Enten bekommen allesamt tolle Preise“, versprechen die Veranstalter in ihrem Einladungsschreiben.

Nur noch wenige Entenpatenschaften sind zu vergeben. Wer leer ausgegangen ist, kann an Christi Himmelfahrt beim Vorprogramm an der Matthäuskirche ab 13 Uhr versuchen, am Glücksrad noch eine Entenpatenschaft zu ergattern.

Die Preisausgabe findet am gleichen Tag zwischen 16 und 18 Uhr sowie am 1. Juni (Samstag) zwischen 10 und 12 Uhr am Pfarrzentrum an der Königstraße, statt.