Peter Majer bleibt Unionsvorsitzender

Peter Majer , der während der Mitgliederversammlung der CDU Laer und Holthausen am Donnerstag in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt wurde, konstatierte Bürgermeister Peter Maier „massive Probleme mit der Verwaltung“, kritisierte mangelhafte Information von Rat und Bevölkerung und betonte, der Bürgermeister gebe kein gutes Bild der Gemeinde ab. „Viele Ratskollegen und auch Bürger fordern ein Abwahlverfahren, aber ist das wirklich klug?“, fragte der CDU-Vorsitzende. „Wir leben in einer Zeit moralisierender Ungeduld, es geht vielen Menschen in unserer Demokratie einfach nicht schnell genug“, fügte er hinzu.

Majer appellierte an „demokratische Vernunft und Geduld“. Der kommenden Kommunalwahl in 2020 will die Laerer CDU ihren Stempel aufsetzen und gewinnen. „Dann sind wir in der Lage, unser Dorf wieder in eine angesehene und erfolgreiche Gemeinde im Münsterland zu verwandeln“, betonte der Vorsitzende. Dem entsprechend nominiere die CDU auf jeden Fall einen eigenen Bürgermeisterkandidaten. Verhandlungen seien bereits aufgenommen, hieß es.

Majer fordert für die Zukunft mehr Sachverstand und Transparenz, wenn es um finanziell wichtige Entscheidungen geht. „Ohne die CDU, meine Damen und Herren, wären erneut durch den SPD und FDP unterstützten (amtierenden) Bürgermeister über die Köpfe der Bürger hinweg Zukunftsentscheidungen für mehrere Generationen gefällt worden, ohne die Bürgerschaft anzuhören“, kritisierte der Christdemokrat.

Als Beispiel dafür, dass die Laerer nicht „mitgenommen“ worden seien, führte er unter anderem die einstige Diskussion um die Justizvollzugsanstalt auf. Er bezeichnete das gescheiterte Projekt als eine „völlig unrealistische, Streit bringende und Kosten produzierende Luftnummer“. Auch beim Neubau des Offenen Ganztages der Werner-Rolevinck-Schule wären die Kosten explodiert und das Projekt im Sande verlaufen, wäre der Rat nicht eingeschritten.

Bei den Vorstandswahlen wurden neben Majer als Vorsitzendem auch Benedikt Niehues als Stellvertreter und Brigitte Nolte als Kassiererin wiedergewählt. Judith Losemann kandidierte nicht wieder als Schriftführerin. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Majer für ihr Engagement im Vorstand. Ihre Nachfolge tritt Niklas van Stein an. Der Münsteraner wohnt seit dreieinhalb Jahren in Laer, ist verheiratet, hat zwei Kinder, arbeitet im IT-Bereich einer Spedition und ist hochmotiviert.

Die Versammlung wählte Margarete Müller erneut in den Beirat. Die Ortsvorsteherin Holthausens und Fraktionsvorsitzende Müller durfte darüber hinaus einen Blumenstrauß entgegennehmen. Der Vorsitzende ehrte sie für 25-jährige Mitgliedschaft in der CDU. „Vielen vielen Dank für Dein „Super-Engagement“, betonte Majer, „Du kämpfst für Holthausen wie eine Löwin.“

In Abwesenheit würdigte der Vorsitzende die 40-jährige Treue der ehemaligen Bürgermeisterin Hildegard Voß-Segbert zur CDU sowie die 25-jährige Mitgliedschaft von Renate Wessels und Bernhard Winter. Majer freute sich, dass wieder eine Junge Union in Laer aktiv ist und begrüßte den Vorsitzenden Christian Merkel, der sich kurz vorstellte.

Müller berichtete aus der Fraktionsarbeit. Ein großes Thema sei die Sanierung des Dorfteiches. Die CDU, so die Fraktionsvorsitzende, plädiere für den Rückschnitt der Pflanzen, das Ausbaggern der versandeten Bereiche und einen Springbrunnen, der das Wasser mit Sauerstoff anreichern würde. Die Installation eines so genannten Drausy-Systems zur Reduzierung des Schlammvolumens würde nicht favorisiert. Nur falls nach den vorangegangenen Maßnahmen noch finanzierbar, könnte sich die Fraktion eine solche Maßnahme vorstellen.