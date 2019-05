Erfreut zeigen sich Samuel Picht-Veltrup und Lorenz Danzer vom Bündnis 90/ Die Grünen Ortsverband Laer über das gute Abschneiden der Grünen. „Das Ergebnis zeigt, dass den Bürgern unsere Ziele und damit vor allem die ergebnisorientierte Klimapolitik und der Artenschutz am Herzen liegen“, meinen die beiden. Diese Wahl sei auch ein Sieg für Europa, die Demokratie und ein Zeichen gegen Nazis und den Rechtspopulismus. Sie und ihre Mitstreiter freuten sich, dass vor allem auch die jüngeren Generationen auf die Grünen gesetzt hätten. Jetzt gelte es, diese Chance und Herausforderung anzunehmen. Nicht nur in Europa, sondern auch in Laer gelte es, die Zukunft grüner und nachhaltiger zu gestalten. „Der Einsatz der Schüler für den Klimaschutz bei den FFF-Protesten hat Wirkung gezeigt und macht deutlich, dass politisches Engagement erfolgreich sein kann“, zeigt sich der OV-Sprecher Lorenz Danzer überzeugt.

Den „herben Verlust“ an Stimmen für seine Partei will der SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Rikels nicht beschönigen. Mit Justizministerin Katarina Barley habe man eine gute Kandidatin gehabt, meint er. Der schlechte Trend habe sich nach der Bundestagswahl fortgesetzt, „nur noch schlimmer“, zeigt sich der Genosse enttäuscht.

Dass ihre Partei deutschlandweit und in Laer zugelegt hat, freut die FDP-Fraktionsvorsitzende Marion Lendermann. Erschreckend findet sie, dass die großen Volksparteien so stark verloren und die Rechtspopulisten zugelegt haben.

„Ich freue mich, dass wir in Laer so gut abgeschnitten haben“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzende, Margarete Müller. Einen Glückwunsch richtet sie an die Grünen. „Die hohe Wahlbeteiligung zeigt, dass Europa bei den Menschen angekommen ist,“ meint die Christdemokratin.