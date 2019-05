Laer -

Wer „Musique de Salon“ hört, denkt vielleicht gleich an Rüschenkleider und süßliche Geigenmusik, die Walzer intoniert. Mit dieser Vorstellung räumten Caroline Messmer (Querflöte) und Monika Arnold (Klavier) aus Bremen auf. Im Alten Speicher in Laer boten sie den Zuhörern auch Walzer, also Musik für eine fast laue Maiennacht.