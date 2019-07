Im Rahmen des Laerer Ferienprogramms lädt die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen ab der kommenden Woche unter dem Motto „Initiative on Tour“ wieder zur mobilen Outdoor-Aktion ein. Dazu willkommen sind Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Ihnen wird die ganze Woche lang jeden Tag an einem anderen Spielplatz ein buntes Programm geboten. Los geht es am kommenden Montag (22. Juli) am Spielplatz in Holthausen. Am Dienstag (23. Juli) seht das Spielmobil an der „Hoppetosse“ am Düssen Berg, am Mittwoch (24. Juli) am Abenteuerspielplatz an der Schorlemer Straße, am Donnerstag (25. Juli) am Wall­heckenweg und am Freitag (25. Juli) am Alten Damm.

Das Programm läuft jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr. Die Teilnehmer werden gebeten, strapazierfähige Kleidung zu tragen und Getränke selbst mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, so die Veranstalter.