Eine tolle Ferienwoche voller Erlebnisse verbrachten 30 Mädchen und Jungen bei der Ferienbetreuung der Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen an der Werner-Rolevinck-Schule. Jeden Tag gab es andere Programmpunkte. So besuchten die Kinder beispielsweise den TC Blau-Weiß Laer zum Schnuppertennis, genossen auf dem Hof Oskamp ein leckeres Eis und bastelten Ballontiere oder Papierflieger.

Ein Höhepunkt war für viele der Teilnehmer der Ausflug zum Mühlenhof nach Münster, bei dem der Nachwuchs den Schulalltag vor 100 Jahren kennenlernen konnte. Gegen Ende der Woche fand die Wasserolympiade bei schönstem Sonnenschein statt.

Die Kinder wie auch das Betreuungsteam um Viktoria Loos und Maria Tschuschke waren sich einig: So machen die Ferien auch zu hause Spaß.