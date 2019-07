76 Piraten brechen ins Camp auf

Die Versuchung, den Doppeldeckerbus zu stürmen, um sich die besten Plätze zu sichern, ist für einige der Jungen besonders groß. Doch Tim Uhle hat den Nachwuchs gut im Griff. Er leitet das Laerer Kindercamp, das Montagvormittag wieder nach Oer-Erkenschwick aufgebrochen ist, schon seit vielen Jahren. Zur Seite stehen ihm – das Küchenteam mitgerechnet – insgesamt 23 erwachsene Begleiter, die sich die nächsten fünf Tage lang um das Wohl der Mädchen und Jungen kümmern werden.

Froh sind die kleinen Urlauber, dass sie in festen Hütten untergebracht sind. Denn sollte es wieder so warm werden, wie in der vergangenen Woche, wäre es in Zelten viel zu heiß. „Wir sind mitten im Wald“, freut sich Tim Uhle über den Schatten, der bei tropischen Temperaturen sehr begehrt sein dürfte. Zur Abfahrt, zu der sich die Teilnehmer mit ihren Eltern am Sportzentrum versammelt haben, sind es angenehme 24 Grad.

Während die Kinder den Bus entern, ist ihr Gepäck in zwei Transportern samt Anhängern untergebracht. Damit könne man bis zu den Unterkünften vorfahren, was mit dem Bus nicht gehe, erklärt Tim Uhle.

Dankbar sind er und die Betreuer für die Spende der Volksbank Ochtrup-Laer und der Sparkasse Laer, die das Camp mit jeweils 500 Euro unterstützen. Auch die 800 Euro aus der Zahngoldaktion von Dr. Martina und Dr. Gerhardus Kreyenborg sind eine willkommene finanzielle Unterstützung, können dadurch doch die Kosten des Camps für die Eltern im erträglichen Rahmen gehalten werden. „Zudem haben wir 200 Brötchen vom Kiepenkerl-Bäcker und Gemüsekisten mit Paprika, Gurken und Tomaten von Manfred Theyssen bekommen“, berichtet der Kindercampleiter, der sich freut, dass es jedes Jahr auch Spenden von örtlichen Unternehmen gibt. Die Werkgruppe des Heimatvereins hat eine Schatztruhe gebaut, die die „Piraten der Karibik“ – so heißt das Motto der Reise – gut gebrauchen können. Am Mittwoch wird Pfarrer Andreas Ullrich im Camp, das in Trägerschaft der Kirchengemeinde, steht, erwartet. Deswegen werden auch die Glocken läuten, wenn der Bus am Freitag wieder in Laer eintrifft.