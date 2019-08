Autofahrer schleudert in Straßengraben

Laer/HOrstmar -

Noch glimpflich davon gekommen ist ein 22-jähriger Autofahrer aus Rheine, der am Mittwoch um kurz nach 11 Uhr auf der Landstraße 550 auf Laerer Gemeindegebiet zunächst ins Schleudern und dann in den Straßengraben geriet. Dabei zog sich der junge Mann, laut Polizeibericht, leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Bergungsarbeiten war die L 550 zwischen Steinfurt und Laer zeitweise voll gesperrt.