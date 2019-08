Firmen aus der Burgmannstadt und der Region werden mit Fachvorträgen und Infoständen über verschiedene Möglichkeiten der Energiewende informieren. Ein Show-Truck der Firma Viessmann wird anschaulich modernste Heizungstechnik präsentieren. Wer die vielfältigen Chancen zur Energieeinsparung kennt, kann rechtzeitig umdenken und planen beim Bauen, Sanieren, Dämmen, Wohnen und bei der Mobilität. Dabei bedeutet Energieeinsparung nicht nur einen Beitrag zum nachhaltigen Klimaschutz – sie schont auch den eigenen Geldbeutel.

Maßnahmen im Gebäudebereich spielen eine wichtige Rolle für den Umwelt- und Klimaschutz. Gerade bei der Wärmeversorgung kann die energetische Gebäudesanierung ein großes Potenzial für den Schutz des Klimas und auch ihrem Geldbeutel bieten. Wachsende Bedeutung kommt auch der E-Mobilität zu, sowohl auf zwei als auch auf vier Rädern.

Allen an einem Grundstück in Horstmar interessierten künftigen Bauherren stellt die Firma Otto Immobilien während der Energietage das Neubaugebiet „Koppelfeld III“ vor. Schon bei der Planung eines Neubaus bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zur Energieeinsparung.„Mein Haus, mein Klima, meine Kohle“ kann am Samstag von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Am Sonntag eröffnet Bürgermeister Robert Wenking die Veranstaltung um 11 Uhr. Bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit zur Information und persönlichen Beratung rund um das Thema Energie sparen.