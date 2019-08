SPD befürchtet eine „Schlammschlacht“

Laer -

Die Laerer Genossen werden dem Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Peter Maier nicht zustimmen. Das kündigt der SPD-Ortsverein in einem Pressetext an. Ein paar Monate vor der Kommunalwahl dieses Verfahren zu betreiben, berge die Gefahr, dass sich viele Laerer an dem Verfahren nicht beteiligen und die Abwahl scheitern könnte. Das wiederum könnte dazu führen, dass Peter Maier dies als Bestätigung seiner Arbeit verstehe und erneut kandidiere, befürchten die Sozialdemokraten. Hinzu käme, dass im Rahmen des „Abwahl-Wahlkampfes“ eine „Schlammschlacht“ zu befürchten sei, die das Image der Gemeinde Laer noch weiter beschädigen würde, so die SPD.