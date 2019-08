Josef Laumann sorgt für Wirbel

Laer -

Mit seiner persönlichen Erklärung während der Ratssitzung hat Josef Laumann für Wirbel gesorgt. In der warf der UBG-Ratsherr der SPD und der FDP vor, für den „jetzigen Zustand in Laer“ verantwortlich zu sein. So hätten die beiden Fraktionen vor der Kommunalwahl in 2014 nicht auf seine Warnung vor Peter Maier gehört und ihn als Bürgermeisterkandidat aufgestellt, obwohl er keinen guten Ruf gehabt habe.