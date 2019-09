Laer -

Zum „Tag des offenen Denkmals“ der unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ steht und am kommenden Sonntag (8. September) begangen wird, lädt der Heimatverein Laer ins Holzschuhmuseum ein. Das kleine Häuschen am Terup 25 gibt einen Einblick in die Arbeits- und Lebenswelt früherer Zeiten.