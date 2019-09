Die Arbeiten machen gute Fortschritte. Davon überzeugten sich bei einem Ortstermin Bürgermeister Peter Maier, Bauleiter Dennis Hülsken und Jan Kunz, beide Mitarbeiter des Unternehmens „ Jacobs Architekten“, Rolevinck-Schulleiterin Ingrid Hajou sowie Elisabeth Weitershagen und Petra Steeger . Der Offene Ganztag wird von der Initiative Kinder und Jugendliche in Laer betreut. Weitershagen übergibt in diesen Tagen die Geschäftsführung der Initiative für Kinder und Jugendliche an Steeger.

Die wichtigste Botschaft für alle: Die Baukosten und die Bauzeitprognosen bewegen sich im vorgegebenen Rahmen. Im Juni startete das Projekt in seine praktische Umsetzungsphase.

„Wir haben zirka ein Jahr Bauzeit einkalkuliert, jetzt befinden wir uns nach 80 Prozent der getätigten Ausschreibungen komplett im Soll“, sagt Stefan Wesker, Fachbereichsleiter Bauen bei der Gemeinde. 20 Prozent der Leistungen, hauptsächlich Innenausbau-Maßnahmen, werden im Winter ausgeschrieben.

„Wir sind zurzeit bei der Obergeschossdecke, dort setzen wir noch ein Geschoss obenauf“, erläuterte Hülsken. Dann wird die Fassadenverblendung angebracht.

Der Fachausschuss hat darüber entschieden, das Material ist bestellt. Es wird, wie die Grafik auf dem Schild bereits zeigt, ein cremefarbener, sandsteiniger Verblender. „Er hat eine graffiti-unempfindliche Oberfläche“, betont der Bauleiter. Optisch sollen das in den 70er-Jahren entstandene Altgebäude und der Anbau ein harmonisches Bild ergeben.

Der Neubau mit einem integriertem Aufzug wird ausschließlich von dem Offenen Ganztag der Schule genutzt. Auch an die Zukunft ist gedacht. Erweiterungen sind nicht nur in der Fläche, sondern auch in der Höhe denkbar. Läuft alles weiter nach Plan, so dürfte der Offene Ganztag im Juni 2020 dort einziehen.