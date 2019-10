Angelika Weide erinnert an Reinhildis Ueding, die viele Holthausener und Laerer Kinder in der Grundschule unterrichtet hat. Eliana Sophie Kroll hat wieder eine fantasievolle Geschichte geschrieben. Sie handelt von einem fabelhaften Waschbären. Anabelle Lammering hat Winfried Pielow einen Artikel gewidmet, dem Autor und Zeitzeugen des zweiten Weltkriegs.

Darüber hinaus findet sich in diesem Band auch wieder ein Gedicht von Aleksandra Holtzmer, die viele Jahre in Laer gelebt hat. Sie ist inzwischen in Guénange verheiratet und setzt sich mit ihrem Mann Armand für die Partnerschaft mit Laer ein.

„Die Beiträge der anderen Gemeinden sind ebenfalls informativ und lesenswert. So handelt es sich oft um Begebenheiten, die auch den Ort Laer tangieren oder in ähnlicher Form auch auf ihn zutreffen könnten“, meint Heimatfreundin Ulrike Kluck in einem Pressetext.

Auch die plattdeutsche Sprache komme in dem Dokument nicht zu kurz.

In Laer gibt es das Jahrbuch beim Heimatverein oder auch in der Buchhandlung Kuse zum Preis von zehn Euro.